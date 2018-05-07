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В Ярославле 80 молодых людей приняли в ряды «Юнармии»
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В Ярославле 80 молодых людей приняли в ряды «Юнармии» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
7 мая в Ярославле состоялась торжественная церемония вступления молодых людей в ряды «Юнармии».
У Вечного огня восемьдесят учеников школ №81, 68, 69, а также воспитанники отряда ЯВВУ ПВО в торжественной обстановке произнесли слова клятвы. Ребятам вручили специальные значки. Поддержать юных патриотов пришли их близкие и друзья.
В церемонии приняли участие первоклассники. Они возложили к Вечному огню цветы, а затем запустили в воздух белые шары.
Справка
«Юнармия» — российское детско-юношеское движение, основной целью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян в возрасте от 8 лет. Основными направлениями деятельности движения являются духовно-нравственное, социальное, спортивное и интеллектуальное.
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