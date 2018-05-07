В Ярославле 80 молодых людей приняли в ряды «Юнармии»

7 мая в Ярославле состоялась торжественная церемония вступления молодых людей в ряды «Юнармии».

У Вечного огня восемьдесят учеников школ №81, 68, 69, а также воспитанники отряда ЯВВУ ПВО в торжественной обстановке произнесли слова клятвы. Ребятам вручили специальные значки. Поддержать юных патриотов пришли их близкие и друзья.

В церемонии приняли участие первоклассники. Они возложили к Вечному огню цветы, а затем запустили в воздух белые шары.

Справка

«Юнармия» — российское детско-юношеское движение, основной целью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян в возрасте от 8 лет. Основными направлениями деятельности движения являются духовно-нравственное, социальное, спортивное и интеллектуальное.