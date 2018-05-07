Захватите шапки и остерегайтесь «расчесок»: советы для тех, кто собрался на сплав

В мае соскучившиеся по активному отдыху горожане массово отправляются на сплавы. В Башкирии только в первые майские праздники произошло несколько ЧП с любителями активного отдыха. Так, на реке Лемеза перевернулся катамаран с тремя туристами на борту. Одного из мужчин спасти так и не удалось. В тот же день на Деме семья угодила в воду вместе с двухлетним ребенком. На Айгире столкнулись два катамарана, погибла 33-летняя жительница Санкт-Петербурга

В этом материале мы собрали советы от спасателей и опытных сплавщиков тем, кто решился покорять большую воду впервые.

«Счёт шёл на минуты»

Уфимский спасатель Иван Никитин однажды стал свидетелем ЧП, которое едва не закончилось трагедией. Как признался мужчина, пришлось соображать быстро — от действий команды зависела жизнь девушки.

— Сплавлялся в коммерческой группе как инструктор. Было по два опытных инструктора на каждый рафт и по четыре-шесть туристов. Один рафт пошел не в основное русло — такое часто бывает во время весеннего разлива рек, и перевернулся, — рассказывает Иван. — Люди зацепились за деревья и смогли выбраться на берег. Но инструктор стал кричать, что в уплывшем рафте спала девушка.

Бурное течение стремительно уносило лодку — чтобы ее нагнать, вторая тургруппа, что есть сил, налегла на вёсла. К счастью, девушка смогла сориентироваться и схватилась за леер — веревочную ручку. Туристка была в спасжилете, но долго в ледяной воде ей было не продержаться — счет шел на минуты. Уплывший рафт настигли только минут через десять-пятнадцать — от места, где перевернулась лодка, отмахали километров шесть.

— Вытащили девочку на берег, рядом оказалась туристическая избушка. Мы ее полдня отогревали: развели костер, сушили одежду, отдали, какие были, теплые сухие вещи. За остальными возвращались, поднимаясь пешком против течения, — вспоминает Иван.

На сплавах может произойти всякое

По словам спасателя, на порогах рек Лемеза и Зилим он вместе с коллегами дежурит каждый год.

— Бывает, что люди по неопытности пренебрегают техникой безопасности: не надевают спасжилетов, входят в пороги пьяными, не надевают касок. Ошибка многих в том, что новички идут на сплав, как на развлечение. А ведь эти пороги — категорийные: спортсмены проходят их, чтобы выполнить норматив по туризму.

По словам спасателя, важнейшие моменты перед отправкой на сплав: подготовка, которую можно пройти в туристическом клубе, и выбор надёжного инструктора. Главный в тургруппе перед сплавом обязан предупредить о маршруте и составе команды сотрудников МЧС.

Сделать это можно на сайте МЧС Башкирии или по телефону +7 (347) 248-23-70, 248-23-69. Данные принимаются круглосуточно.

Адреса клубов, где подготовиться к сплаву:

«Варяг»

Телефон: +7 (917) 805-85-58, +7 (927) 087-46-08 «Актив-Урал»

Телефон: +7 (922) 223-00-86 «Уральские горы»

Телефон: +7 (917) 42-12-912 «Урал-путник»

Телефон: +7 (961) 796-92-93 «Икар»

Телефон: +7 (917) 46-96-236 Какие опасности поджидают на сплаве?

Даже самые спокойные реки, которые выбирают неподготовленные туристы, несут в себе опасность. Особенно весной, когда они разливаются настолько, что способны затопить населенные пункты. Вода — неуправляемая стихия, тонны движущегося вещества.

— Во время весеннего сплава особенно опасны «расчески» — завалы из бревен и упавших деревьев, когда ветви с берега спускаются на воду, перекрещиваясь. Вода поджимает плавсредство к завалу, начинает подмывать под ветки груз и людей, за ветви цепляются лямками, капюшонами. Катамаран легко может перевернуться, — рассказал Сети городских порталов врач-каякер Андрей Журавлев

Горные реки особенно опасны в мае-июне

Во время паводка тяжело выплыть: волны отгоняют все, что находится в воде, от берега на середину реки. Надо прилагать усилия, чтобы выбраться, и это не всегда получается сделать самому, потому что вода холодная. Даже если есть спасательный жилет, активные действия в воде — это 3-5 минут, потом кончаются силы, возникают апатия и безразличие, такое состояние очень опасно, человек легко может утонуть.

Но и летом, когда паводок заканчивается, туристов поджидает немало опасностей как на воде, так и на стоянках.

— Можно налететь на мель и порвать поплавок катамарана. Поэтому ремкомплект надо возить с собой обязательно. Местами на реках встречаются торчащие из воды острые предметы, например, старая опора моста. Но ее видно издалека. Главное — быть внимательными и не проглядеть препятствие, чтобы успеть его оплыть. А на стоянке опасность представляют клещи и восхождение на скалы, если у вас нет опыта. На привале лучше купаться в обуви, так как можно поранить ноги об острые камни в воде, — говорит турист Алексей Самойлов , за плечами которого 15 лет сплавов.

Правильная экипировка

Одежда и обувь должны легко сниматься. Непромокаемый костюм химзащиты, болотные сапоги, особенно если они к штанам привязаны, тянут на дно. Самостоятельно человек в такой одежде, если упадет с катамарана, выбраться на берег не сможет физически. Представьте, и так силы быстро кончаются в холодной воде, и ещё одежда намокает — и значительно прибавляет в весе.

Летом небольшие горные реки — безобидные, но в половодье от них можно ожидать неприятных сюрпризов

Вот список вещей, которые рекомендуют брать с собой участникам сплавов:

рюкзак или большая спортивная сумка (для личных вещей);

туристический коврик;

спальный мешок утепленный;

палатка;

сидушка-пенка (лучше выбирать модель с резинкой);

дождевик;

кепка или панамка (на воде очень легко получить солнечный удар и ожоги);

рубашка (или кофта) с длинным рукавом (помним про защиту от солнца, ориентироваться по погоде);

вязаная шапочка и теплая одежда (ночами всегда прохладно);

шерстяные носки;

фонарик (очень удобен налобный фонарь);

кружка, ложка, миска, нож;

полотенце;

туалетные принадлежности (бумага, зубная щетка и паста, мыло);

сланцы или аналогичная обувь, обязательно фиксирующаяся на ноге, — для летних сплавов;

резиновые сапоги — для весенних сплавов;

сменная обувь;

шорты (летом придется мочить ноги по колено);

крем от загара;

купальный костюм;

средство от насекомых;

костюм-«энцефалитник» (очень хорошо себя зарекомендовал против назойливых насекомых);

персональные медикаменты (если принимаете какие-то лекарства).

Одежду и медикаменты нужно убирать в непромокаемый мешок. Аптечка для экстренных случаев — забота организаторов сплава.

— Если так случилось, что питание вы выбираете сами, а не организаторы сплава, то учтите, что упаковка Doy Pack — самая удобная, как для майонеза, так и для сгущенки. Был случай, когда я собирал майонез с палубы катамарана ладонями, так что больше никаких экономичных ведерок! Компот из сухофруктов, сваренный на родниковой воде, гораздо вкуснее и полезнее напитков из магазина. Захватите с собой удобный нож или овощечистку. Овощи лучше заранее помыть дома. Вы обязательно об этом вспомните, окунув руки в ледяную воду майской реки. Обычно мы берем овощи, консервы, хлеб, чай, сахар, соль. Все упаковываем в герметичные бочонки. В аптечке на группу: обезболивающее, антисептик, бинт, экстрактор для клещей, похожий на гвоздодер, — рассказал Алексей Самойлов.

Соблюдайте технику безопасности

Спасатели МЧС призывают туристов перед сплавами регистрироваться в ближайшем пожарно-спасательном подразделении по телефону «101», «112». И сообщать: откуда приехала туристическая группа; маршрут, сроки начала и окончания похода; количество человек в группе; Ф. И. О. руководителя группы; контактные телефоны. Перед сплавом нужно подтвердить выход на маршрут, а после — сообщить об окончании. Эта информация необходима спасателям для того, чтобы своевременно оказать помощь, если она потребуется. Известите родственников и друзей о своем путешествии, о маршруте и времени возвращения.

Убедитесь в технической исправности катамарана. От алкоголя туристам лучше отказаться. Сплавляться в одиночку спасатели не рекомендуют. Лучше всего отправляться на сплав с опытным инструктором и придерживаться его рекомендаций.

На сплаве пригодятся яркие спасательные жилеты. Во-первых, они нужны, чтобы вас и ваш катамаран было видно издалека другим членам группы, во-вторых, будут удерживать на плаву в случае падения в воду.

Во время самого сплава запрещается держать ноги в воде — там могут быть коряги, сети, которые могут затянуть вас в воду. По плавсредству лучше всего не перемещаться.

Следите за катамараном — оберегайте его от предметов, способных повредить оболочку и надувные емкости. Нельзя сидеть на катамаране или резиновой лодке, когда они не на воде. Коряги и камни запросто могут пробить резину.

Потерявшись в тайге, в первую очередь, позвоните спасателям

— Один раз мы вытащили катамаран на берег, когда вставали на стоянку. Не доглядели и поставили его аккурат на битое стекло. Поплавок сдулся у меня на глазах. Пришлось заклеивать внутренний и внешний баллон, — поделился Алексей Самойлов.

Лучше воздержаться от разговоров по сотовому телефону во время сплавов, не слушать музыку в наушниках — нужно быть предельно внимательным и не отвлекаться.

Если сели на мель, то нужно покинуть катамаран, чтобы уменьшить осадку, и провести его вручную.

При падении из катамарана не паникуйте. Постарайтесь удержаться за катамаран. Если это не удалось, не спеша плывите к ближайшему берегу.

На стоянке регулярно осматривайте друг друга на наличие клещей. Помните, кровопийцы сидят в траве и в кустах.

С какого возраста можно брать детей на сплав?

Лет с 5-6 уже можно брать детей на летние сплавы по спокойным рекам. Обязательно надевать на них спасательные жилеты. Главное, чтобы ребенок был контролируемым и не доставлял неудобства другим участникам.

— Самое важно правило — не привязывайте детей к плоту или катамарану. Были случаи, когда топили детей, потому что привязывали их к катамарану, чтобы те случайно не упали в воду во время сплава. При переворачивании катамарана все, кто привязан сверху, тонут. Иногда люди просто запутываются в лямках катамарана или рюкзака. Для таких случаев под рукой должен быть нож, но часто его или нет, или не успевают быстро достать, — предупредил Андрей Журавлев.

Спасатели дежурят на самых опасных порогах