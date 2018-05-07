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Москалькова уверена, что при новом кабинете усилится роль гражданского общества
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Москалькова уверена, что при новом кабинете усилится роль гражданского общества 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила уверенность, что новое правительство будет способствовать подъему социально— экономической сферы и усилению роли гражданского общества в управлении государством. Об этом она заявила ТАСС в понедельник, комментируя внесение президентом Владимиром Путиным в Думу кандидатуры Дмитрия Медведева на утверждение на должность председателя правительства.
"Усилится роль гражданского общества в управлении государством и, как следствие, снизится уровень коррупции, структуры власти на всех уровнях станут гораздо внимательнее относиться к мнениям и нуждам граждан", — считает омбудсмен. Москалькова выразила уверенность в том, что «премьер-министр и возглавляемый им кабинет правительства смогут способствовать эффективному подъему всей социально-экономической сферы страны».
Уполномоченный по правам человека надеется, что при новом правительстве «дальнейшее развитие получит деятельность, направленная на решение самых острых социальных проблем: здравоохранения, образования, жилищных вопросов и соблюдения трудовых прав». Она пояснила, что эти ожидания базируются на том, что программа модернизации уже намечена главой государства. «Ориентиры программы общенациональной модернизации уже намечены президентом. Пришло время воплотить эту программу в жизнь», — заключила Москалькова.
Согласно Конституции РФ, «предложение о кандидатуре председателя правительства РФ вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента». Затем Госдуме отводится неделя на рассмотрение представленной кандидатуры.
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