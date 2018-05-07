Глава управы встретится с жителями Куркина 16 мая

Традиционная встреча главы управы района Куркино Рушана Мирсадерова с населением состоится уже на следующей неделе, 16 мая. Об этом сообщили в управе района.

— Тема встречи звучит так: «О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений», — отметили в управе.

Ежемесячная встреча в этот раз пройдет в здании школы № 2005 по адресу Родионовская улица, 6/7. Начало, как обычно, в 19.00. Прийти и задать свои вопросы главе управы могут все желающие, предварительная запись для участия не требуется. (ак)