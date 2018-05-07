Ещё
Центр «Мои документы» на Новокурскинском шоссе 9 мая будет выходным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр «Мои документы» на Новокурскинском шоссе 9 мая будет выходным 

Управа района Куркино 59 минут назад
Фото: Управа района Куркино
В предстоящий на этой неделе День Победы, 9 мая, центр госуслуг «Мои документы» района Куркино будет выходным. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Мои документы».
Напомним, центр госуслуг района Куркино расположен по адресу Новокуркинское шоссе, 1 (ТЦ «Парус», 6 этаж, из лифта налево).
Кстати, в преддверии Дня Победы «Мои Документы» помогают москвичам в сохранении памяти о героях войны в рамках движения «Бессмертный полк». Москвичи могут прийти в любой из 128 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях — участниках Великой Отечественной войны. (ак)
Управа района Куркино: последние новости
Окончание строительства Северо-Западной хорды запланировано на конец года Бесплатная вакцинация животных против бешенства Глава управы встретится с жителями Куркина 16 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера523
В Ставрополе прогремел взрыв7
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели345
Гости инаугурации и новый лимузин Путина767
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев261
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение