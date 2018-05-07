Центр «Мои документы» на Новокурскинском шоссе 9 мая будет выходным

В предстоящий на этой неделе День Победы, 9 мая, центр госуслуг «Мои документы» района Куркино будет выходным. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Мои документы».

Напомним, центр госуслуг района Куркино расположен по адресу Новокуркинское шоссе, 1 (ТЦ «Парус», 6 этаж, из лифта налево).

Кстати, в преддверии Дня Победы «Мои Документы» помогают москвичам в сохранении памяти о героях войны в рамках движения «Бессмертный полк». Москвичи могут прийти в любой из 128 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях — участниках Великой Отечественной войны. (ак)