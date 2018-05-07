Танцы на краю: в Новом Уренгое сфотографировали любителей небезопасных развлечений

Вчера, 6 мая, одну из жительниц Нового Уренгоя возмутили танцующие люди на крыше дома в микрорайоне Тундровый. Перепугавшись, она выложила в соцсети фото, на котором засняла эти танцы.

Довольно скоро выяснилось, что в городе растет спрос на такие подарки — танцы на крыше для романтичных влюбленных.

В этой связи беспокоит вопрос, каким образом танцоры попадают на крышу высотки?

Корреспондент «Красного Севера» связался УК «Северный дом». Там пояснили, что подрядчики — УК «Динамика» по «работам аварийного характера».

— Бывает, что к нам обращаются жильцы с просьбой дать ключи от крыш тех домов, которые мы ведем для установки антенн, — рассказывают специалисты компании. — И мы без заявления и сопровождения мастера никого туда не отпускаем. Кроме того, в домах №5 и №6 мягкая кровля, поэтому ключи вообще не выдаем ни под каким видом. Руководитель так и сказал: «Нужны антенны? Пусть устанавливают на карнизах окон».

Позже «Красный Север» вышел на мастера УК Марину Сердюк, которая отметила, что «не понимает, как могли попасть на крышу дома молодые люди».

— Два раза в неделю мы осматриваем крыши, следим за порядком на кровле, — комментирует она. — И сегодня проверяли — все замки на месте, следов взлома нет. Мы слегка обескуражены ситуацией и сейчас активно займемся сменой замков на дверях, ведущих на кровлю.

Марина Сердюк подчеркнула, что руководство управляющей компании «Северный дом» заботится о безопасности жильцов, поэтому в ближайшее время проблема будет устранена и «ключи будут находиться под строгим учетом дежурных диспетчеров и мастера».

Представитель застройщика микрорайона Тундровый компания ВИС сказала, что к этому навострою они уже ни имеют отношения, так как все тендеры выиграны, а жильцы единогласно проголосовали за управляющие компании

— И крыши нам не нужны, необходимость может возникнуть только в ключах от подвальных помещений, — подытожили в компании застройщика.

Первое и последнее свидание

«Красному Северу» удалось связаться с бывшей владелицей агентства «ДАРИ-ПОСТУПОК» в Новом Уренгое. Именно она первая организовала в городе романтическое свидания на крыше.

По ее словам, все было проведено исключительно по желанию клиентов и с обязательным оформлением договорных обязательств двух сторон.

— Надо понимать, что безопасность — прежде всего, ведь тот, кто боится высоты, никогда не подумает о таком сюрпризе, — говорит Инна. — Все происходило на крыше жилого девятиэтажного дома по адресу микрорайон Энтузиастов, 4. Я встречалась с руководителем ТСЖ, с которым осмотрела площадку, совместно оценили возможность проведения мероприятия, убедились безопасности кровли и только тогда всё устроили.

Это свидание стало последним в работе агентства, которое прекратило работу с января 2018 года.

Значит, заснятые на снимке люди не могли быть заказчиками переставшей существовать фирмы и находились на крыше высотки незаконно.