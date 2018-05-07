Пропавшую 80-летнюю пенсионерку разыскивают в Ростове-на-Дону

Пропавшую 80-летнюю Инессу Миронову разыскивают полицейские в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, 6 мая женщина 1938 года рождения ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пенсионерки: на вид — 80 лет, рост — около 156 см, среднего телосложения, крашенные в темный цвет волосы, голубые глаза.

В день исчезновения женщина могла быть одета в синий плащ, черную или бежевую юбку, голубую блузу и черные туфли.

Ростовчанка могла заблудиться, так как у нее случаются провалы в памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (863) 249-11-11 и 8-918-517-98-94.