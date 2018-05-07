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Пропавшую 80-летнюю пенсионерку разыскивают в Ростове-на-Дону
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Пропавшую 80-летнюю пенсионерку разыскивают в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшую 80-летнюю Инессу Миронову разыскивают полицейские в Ростове-на-Дону.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, 6 мая женщина 1938 года рождения ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы пенсионерки: на вид — 80 лет, рост — около 156 см, среднего телосложения, крашенные в темный цвет волосы, голубые глаза.
В день исчезновения женщина могла быть одета в синий плащ, черную или бежевую юбку, голубую блузу и черные туфли.
Ростовчанка могла заблудиться, так как у нее случаются провалы в памяти.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (863) 249-11-11 и 8-918-517-98-94.
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