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На Соколово-Мещерской улице починили сломавшийся фонарь
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На Соколово-Мещерской улице починили сломавшийся фонарь 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Сломанный элемент освещения починили на Соколово-Мещерской улице, возле дома 26, корпус 1. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
«Сломан фонарь», — написала пользователь портала Светлана А. и приложила подтверждающее фото.
Обращение поступило 1 мая, а спустя три дня заявительнице был дан официальный ответ за подписью и.о.директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по креплению крышки светильника в проектном положении. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. Он позволяет москвичам оперативно информировать городские службы о тех или иных неполадках в коммунальном хозяйстве. Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться. Все сигналы перед публикацией проверяются модераторами. (ак)
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