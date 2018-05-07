На Соколово-Мещерской улице починили сломавшийся фонарь

Сломанный элемент освещения починили на Соколово-Мещерской улице, возле дома 26, корпус 1. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».

«Сломан фонарь», — написала пользователь портала Светлана А. и приложила подтверждающее фото.

Обращение поступило 1 мая, а спустя три дня заявительнице был дан официальный ответ за подписью и.о.директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по креплению крышки светильника в проектном положении. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе.

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