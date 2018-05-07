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9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться услугами такси бесплатно
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9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться услугами такси бесплатно 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Ветераны района Братеево смогут воспользоваться такси в День Победы бесплатно.
По информации, опубликованной на сайте «Московского транспорта», 9 мая вызвать бесплатный автомобиль можно будет через диспетчерскую службу таксомоторных компаний, участвующих в акции. Со списком компаний можно ознакомиться на сайте.
Для того, чтобы воспользоваться праздничной услугой, нужно оформить заказ заранее — 7 или 8 мая — а 9 мая показать водителю такси удостоверение ветерана. Отмечается, что акция будет распространяться на маршруты в пределах МКАД.
Также в День Победы откроют две бесплатные стоянки для бесплатных такси — у главного входа ВДНХ и на Аллее Молодоженов на Поклонной горе.
Фото: портал «Московский транспорт».
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Праздник цветения сакуры посетили жители района Братеево В филиале «Братеево» ТЦСО «Орехово» стартовал прием анкет-заявок на участие в проекте активного долголетия 9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться услугами такси бесплатно
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