9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться услугами такси бесплатно

Ветераны района Братеево смогут воспользоваться такси в День Победы бесплатно.

По информации, опубликованной на сайте «Московского транспорта», 9 мая вызвать бесплатный автомобиль можно будет через диспетчерскую службу таксомоторных компаний, участвующих в акции. Со списком компаний можно ознакомиться на сайте.

Для того, чтобы воспользоваться праздничной услугой, нужно оформить заказ заранее — 7 или 8 мая — а 9 мая показать водителю такси удостоверение ветерана. Отмечается, что акция будет распространяться на маршруты в пределах МКАД.

Также в День Победы откроют две бесплатные стоянки для бесплатных такси — у главного входа ВДНХ и на Аллее Молодоженов на Поклонной горе.

Фото: портал «Московский транспорт».