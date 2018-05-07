И. о. главы управы Савеловского района совершил обход дворов на Нижней Масловке

Исполняющий обязанности главы управы Савеловского Константин Абрагимов в субботу, 5 мая, совершил обход территории района. Вместе с активистами он прошел от Нижней Масловки до пересечения Полтавской с 4-м Вятским переулком.

— Участники обхода обратили внимание на санитарное состояние дворов, в том числе на внешний вид газонов, проследили за тем, как идут благоустроительные работы. Присоединиться к очередному обходу могут все желающие, — сообщил и. о. главы управы.

Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)