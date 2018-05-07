«Неслучайное совпадение»: важность госстратегии Путина по промбезопасности объяснил эксперт

"Утверждение главой государства основ госполитики по промбезопасности сейчас не случайно. Этот документ по сути знаковый, он стал итогом многих заявлений на высшем уровне. В своем послании Федеральному собранию, ряде других публичных выступлений и даже в сегодняшней инаугурационной речи Владимир Путин неоднократно говорил о совершенствовании промышленной политики в России . Последовательно приводилась в жизнь идея инноваций, развития страны, цифровизации.

Все это звенья одной цепи — Россию подводят к мощному рывку в промышленном развитии, по сути — к новой индустриализации. Проблематика промбезопасности — это не только охрана здоровья граждан на производстве, но и защита от промышленного шпионажа, и заведомое предотвращение сложных для производства проблем. Госполитика в этой сфере закладывает основы для развития, усовершенствует правовую базу — руководство страны выводит эту проблему в приоритет для страны", — отмечает аналитик.

За день до инаугурации Владимир Путин подписал четыре новых указа. Два из них связаны с памятными датами, третий вводит единовременную выплату ветеранам в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Последний наиболее примечателен — указ №198 утверждает основы государственной политики страны в области промышленной безопасности на период до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Этот 15-страничный документ станет базой для более детального плана.

"Как известно, многие постулаты промбезопасности в России, действующие сегодня, разрабатывались еще во времена СССР. Но сейчас перед нашей страной стоят совершенно другие вызовы, преодолеть которые, руководствуясь документами 50-летней давности, не представляется возможным. Хотя эти документы и были грамотными, качественными, но все же они устарели.

В этой связи предстоит актуализация всего направления промышленной безопасности — с поправками на XXI век. Нужно совершенствовать промышленную политику для условий стремительно развивающихся технологий, учитывая хакеров, мгновенную передачу информации на расстоянии и современные изобретения", — считает политолог.

С оглядкой на опыт

Утвержденные президентом основы госстратегии поручено утвердить в трёхмесячный срок правительству РФ . Оно также обязано утвердить за это время план мероприятий по ее реализации, осуществлять контроль за реализацией и представлять президенту РФ ежегодно доклад о состоянии промышленной безопасности РФ и мерах по ее укреплению. Промышленная безопасность — это состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Основная цель этих норм — предотвращение аварий и минимизация их последствий на опасных производственных объектах. Промышленно развитые страны мира достигли в этой сфере определенного прогресса — к примеру, многие западные предприятия не первый десяток лет придерживаются концепции safety first. По этому принципу все, что может спровоцировать аварию или ЧП на производстве должно моментально устраняться, становясь общим правилом.

"Вполне естественно, что в разработке новой госстратегии Россия будет оглядываться на иностранный опыт. Нужно перенимать не нормы культуры производства, а то, что актуально для России сегодняшнего дня. Общество, которое примеряет на себя чужой опыт, потенциально в более выигрышной ситуации, чем предшественники — придется учиться не на своих, а на чужих ошибках, а это гораздо практичнее.

В этом смысле в перенятии чужих практик нет. Более того, это весьма полезный опыт — проанализировать плюсы и минусы результатов, которые другие получали путем болезненных проб и ошибок. А впоследствии предстоит вывести для России единую индивидуальную государственную стратегию, которая будет отвечать всем интересам нашей страны", — заключает Владимир Шаповалов.