Тамара Ивановна на судьбу не в обиде

СОСНОВСКОЕТамара Ивановна на судьбу не в обидеВроде и недалеко от поселка деревня Батманово, а побывать в ней довелось впервые. Находится она сразу за Глядковым, почти сливаясь с ним. Их роднит многое: общий медпункт, магазин, клуб, памятник погибшим воинам, кладбище. И начальная школа была одна на всех, пока её не разобрали и не увезли. Однако есть между близкими соседями одно существенное различие. До Глядкова дорога асфальтовая, по селу щебеночная. А вот до Батманова и по деревне — лишь грунтовые. Не всякий день проедешь и не на всяком транспорте.

— Дорогу до центра деревни с разворотной площадкой по федеральной программе нам обещали сделать в прошлом году. Не сделали. На недавней сессии снова поднимали этот вопрос, ждем в этом году. И по деревне хотя бы защебенить. Люди здесь живут в основном престарелые, все великие труженики, достойные лучшего. Случись что, ни «скорая», ни «пожарка» может не проехать, — переживает за батмановцев депутат Виткуловского сельского Совета Алевтина Николаевна Устимова.

Кстати, в «Сосновском вестнике» за 5 апреля опубликовано распоряжение правительства Нижегородской области об изъятии земельного участка для государственных нужд в целях строительства автомобильной дороги Глядково— Батманово.

От крайнего дома на Северной улице открывается изумительный вид — на горизонт, бескрайнее небо, поля, перелески, дальние дали. Кажется, никогда не устанешь любоваться пейзажем, меняющимся с каждым временем года и погодой. Вот и Тамара Ивановна Бахарева, разделавшись с хлопотами, любит присесть на лавочку у дома и наслаждаться природными красотами, отдыхая душой.

— Мы живем на самой окраине района, через три километра Павловский начинается. Поблизости Большое Мартово, мы там на заводе работали, когда в Глядкове закрыли цех. Район не наш, а цех от давыдковской «Зари» был. Так до пенсии туда и ходили, по 40 лет отработали на производстве, — рассказывает Тамара Ивановна. — В Батманове я с 1964 года, как замуж из Глядкова вышла. Что сказать — деревня была живая! Домов под 200. Ошашины, Куликовы, Бахаревы, Камаевы, Пироговы — исконно батманские фамилии. Народ здесь трудолюбивый, гостеприимный, никакого зла, ругани между соседями никогда не было. Работали с утра до ночи. Конный двор свой, телята на откорме, склады зерновые, кузница. Двухквартирные дома для работников совхоза построили. После заводской смены нас часто просили помочь в совхозе: косить луга, солому стоговать, зерно сортировать. Раньше колхоз здесь был «Большевик», потом присоединили нас к Суруловскому совхозу. Муж мой, Александр Иванович, руководил отделением. Дети, внуки у меня хорошие, двое правнуков уже. Не забывают, часто приезжают. Да соцработник Ирина Бусарова к нам из Сосновского в четыре дома ходит, принесет хлеба и ещё каких продуктов по заказу. Магазин-то в Глядкове. По дороге с тележкой я бы ещё дошла, а так не смогу, — рассказывает о нелегкой жизни Тамара Ивановна, прибавляя, что на судьбу не в обиде и сегодня только и жить, лишь бы здоровье не подводило.

Издалека мы заметили на дороге маленькую фигурку в яркой курточке с рюкзачком за спиной и сумками в обеих руках. Это и была соцработник, зашедшая в дом старейшего жителя деревни Виталия Ивановича Блинова, брата Тамары Ивановны. Много лет он прожил в Казахстане , уехал по молодости на целину, а на пенсии вернулись с супругой в родные места. Вслед за родителями в Батманове поселился один из сыновей с семьей, приобрел и отделал небольшой домик.

По соседству с ними самый видный дом в деревне недавно отстроила ещё одна семейная пара, приехавшая с Севера. Как магнитом притягивает Батманово и своих, и чужих.

Да и то сказать, кроме природы, здесь немало и других плюсов. От районного центра недалеко — один из них. Бытовые условия — второй. В самом скромном жилище газовое отопление — большое дело. Четыре года жители с природным газом и не нарадуются, ведь раньше из кочегарок не вылезали. Большая заслуга в этом депутата — энергичная и неравнодушная Алевтина Николаевна несколько лет добивалась, хлопотала и за Глядково, и за Батманово, проект был общий.

Вода в домах бежит водопроводная, её качают в Глядкове. Вода жесткая, за мягкой можно сходить в колодец. Под горой бьют из земли родники, правда, сейчас за колодцами ухаживать некому. Каждый колодец имел свое предназначение. В Чайный ходили за водой для питья, в Банном — брали для мытья, а в Андреевом — для засолки огурцов, вода в нем жесткая.

Две улицы — Северная и Чапаева — разделяются оврагом с зарослями и покрытым льдом прудом под названием Большой, со столетними ветлами на берегу. Прудов было два, но Маленький вытек, когда прорвало плотину, а в Большом ловятся караси, летом можно купаться, стирать дорожки — с одной стороны имеются мостки. Их обустраивают дачники, среди коренных жителей трудоспособных мужчин почти не осталось. Одни воспоминания остались от огромного поголовья гусей и уток, что плескались когда-то в свое удовольствие в этих водоемах.

— Зарастают все поля и усады, скоро кругом лес будет, — сетует Тамара Ивановна. — А раньше травы в округе даже на ношу не наберешь. Стадо какое было, все до травинки выщипывали.

Коров в деревне нет ни одной. Несколько коз да куры — вот и вся живность. На вымытой до блеска к Пасхе кухне у Тамары Ивановны аккуратно выстроились в ряд беленькие баночки. Круторогая коза-красавица снабжает молоком и вкусным творогом и свою заботливую хозяйку, и её близких — молочное в семье любят. Черная Манька, дающая до трех литров молока в день, и три козленка живут пока на дворе, а куры уже вовсю гуляют на ласковом апрельском солнышке. Правда, в загоне из сетки — проворная лиса повадилась таскать несушек.

Весной пробуждается не только природа. К земле поближе, на воздух, на волю и простор перебираются люди из пыльных душных городов. Скоро приедут дачники, внуки и правнуки к бабушкам, наполнятся деревенские улицы голосами и яркими красками. Снова оживет Батманово на недолгие летние месяцы.

Кстати:

В старину слово «батман» означало меру веса, в том числе зерна.

Рядом с деревней осталась насыпь от железной дороги-узкоколейки, идущей от Торфболота до Павлова. В народе её называли кукушкой.

В Батманове зарегистрировано 35 жителей, в Глядкове — 77. Население обеих деревень выписывает 25 экземпляров районной газеты.

По легенде, в Батманове когда-то стояла своя часовня. Однако до 30-х годов прошлого века население Батманова, Глядкова и Боловина составляло приход глядковского храма в честь Казанской иконы Божией Матери. В годы богоборчества он был дочиста разобран на стройматериалы. Недавно на месте храма на пожертвования населения установлен поклонный крест.

Автор: Елена Пискунова. Фото: Бориса Климова

Источник: «Сосновский Вестник»