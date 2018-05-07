Прокуратура требует лишить мандата депутата собрания представителей муниципального района Исаклинский

Установлено, что 16 апреля в отношении депутата собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от собрания представителей сельского поселения Новое Ганькино Валерия Немова, осужденного за совершение преступления коррупционной направленности, вступил в законную силу обвинительный приговор Исаклинского районного суда (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

В силу Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда.

Вместе с тем вопреки указанным требованиям закона полномочия депутата Немова по настоящее время не прекращены. В связи с этим прокуратурой района в адрес председателя собрания представителей района внесено представление с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.