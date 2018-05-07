Центральные проспекты Ростова украсят сто новых ударопрочных остановок за 35 млн рублей

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова открыл электронный аукцион на поиск подрядчика на поставку и монтаж 100 новых остановок общественного транспорта в центре города. Информацию опубликовали на сайте госзакупок, максимальная сумма контракта составит 35 млн рублей.

Остановочный комплекс должен выдерживать все ветровые, снеговые и другие нагрузки. Остановку окрасят в серый цвет, а модульная конструкция, сделанная из стальных труб, должна обеспечивать смягчение удара при столкновении транспорта с остановочным павильоном. Боковые панели и задняя часть остановки должны быть сделаны из каленого стекла толщиной 10 мм.

Оплатит покупку городской бюджет, на выделенные средства остановки заменят на центральных улицах донской столицы. Современные остановочные комплекты украсят ул. Московская, пр. Буденновский, пл. Карла Маркса, пр. Ворошиловский, ул. Максима Горького, ул. Красноармейская.

Подрядчика определят 17 мая, срок исполнения контракта невелик, власти хотят успеть завершить работы к ЧМ-2018. Поэтому на покупку и последующий монтаж отводится всего две недели после подписания контракта.