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Новые остановки обойдутся ростовчанам в 35 млн рублей
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Новые остановки обойдутся ростовчанам в 35 млн рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Электронный аукцион на поиск подрядчика разместил Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составит 35 миллионов рублей. Победителя аукциона определят 17 мая. Известно также, что остановки должны быть установлены через две недели после заключения контракта.
— Я видел фото остановки, выложенное в Facebook. Конструкция очень похожа на остановки в Екатеринбурге: компоновка, материал и даже цвет. Так что, скорее всего, будет закупка готовых установок — монтаж у них очень простой, — прокомментировал сроки выполнения контракта урбанист Александр Водяник.
Он уточнил, что доставка остановочных комплексов в Ростов займет 4 дня, а их разупаковка — 2 дня.
— При этом монтаж каждой установки займет порядка 3–4 часов. При нормальной организации работ уложиться в срок не будет проблемой, — добавил Водяник.
В техническом задании аукциона также указано, что остановочные комплексы в результате должны прослужить не менее 8 лет. Кроме того, они должны быть выполнены из стальных труба, а толщина стекла остановки не может быть меньше 10 миллиметров.
Уже известны адреса, где поставят остановки. Они будут находиться в центре города: в районе Центрального рынка, вдоль улиц Большой Садовой, Максима Горького, Красноармейской. Остановки появятся также на проспектах Ворошиловском и Буденновском. Таким образом, они будут располагаться на пути общественного транспорта к стадиону «Ростов-Арена».
Ранее мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев пообещал, что сто остановок в центре и в левобережной зоне заменят французскими остановками до июня.
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