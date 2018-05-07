Илона Кесаева стала победительницей международного вокального конкурса

Публикация от ILONA KES ❤️SINGER🎤 (@ilona_kesaeva) 4 Май 2018 в 7:00 PDT Кесаева попала в список финалистов, который включал 30 человек, отобранных из более чем 200 участников. Финал вокального проекта состоялся в Москве

В состав жюри проекта вошли профессиональные вокалисты, в числе которых и оперная певица, заслуженная артистка Южной и Северной Осетии, обладательница премии «Bella Voce» Амага Готти.