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Илона Кесаева стала победительницей международного вокального конкурса
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Илона Кесаева стала победительницей международного вокального конкурса 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 7 мая — Sputnik. Исполнительница из столицы Северной Осетии Илона Кесаева победила в международном вокальном конкурсе Music Parking в номинации «Современный стиль». Девушка исполнила песню Аллы Пугачевой «Свеча» на стихи Бориса Пастернака, сообщает News-R.
Публикация от ILONA KES ❤️SINGER🎤 (@ilona_kesaeva) 4 Май 2018 в 7:00 PDT  Кесаева попала в список финалистов, который включал 30 человек, отобранных из более чем 200 участников. Финал вокального проекта состоялся в Москве.
В состав жюри проекта вошли профессиональные вокалисты, в числе которых и оперная певица, заслуженная артистка Южной и Северной Осетии, обладательница премии «Bella Voce» Амага Готти.
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