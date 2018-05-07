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Думаем сами, решаем сами. Югорчане сами выбирают объекты благоустройства
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Думаем сами, решаем сами. Югорчане сами выбирают объекты благоустройства 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В этом году жители Югры сами выбрали места, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. Так что, этим летом в округе появятся первые официальные пляжи, красивые набережные и площадки для выгула собак.
Скейт-парк — дело будущего
Проект «Формирование комфортной городской среды» накануне обсудили в Ханты-Мансийске на межведомственной комиссии при губернаторе региона.
В этом году 75 тысяч югорчан участвовали в создании списка тех объектов, в которых нуждаются люди. В него попали скверы, парки, велосипедные дорожки, парковки — всего 60 объектов. Глава округа обратила внимание местных властей на то, что пожелания жителей должны исполняться не формально, а с привлечением новых технологий и архитектурных решений.
На это потратят почти 400 миллионов рублей из бюджета всех уровней и 20 миллионов непосредственно из карманов югорчан. Ведь в некоторых муниципалитетах появятся игровые городки и спортплощадки, на которые скинулись не только власти, но и жители.
Наталья Комарова призвала чиновников «синхронизировать программу благоустройства с планами по капитальному ремонту „многоквартирников“ и инженерных сетей, а также программой поддержки малого бизнеса». Это нужно для того, чтобы рабочие не мешали друг другу, создавая проблемы окружающим, а действовали слаженно, а предприниматели, с которыми заключили контракты на благоустройство территорий, могли воспользоваться дополнительными видами поддержки, предус— мотренными госпрограммой.
Интересно, что самыми активными жителями округа оказались лянторцы, пойковчане и лангепасцы. Там не менее 40% активного взрослого населения высказали свою точку зрения по поводу комфортной городской среды. Кстати, в 16 из 22 муниципальных образований округа прошли рейтинговые голосования.
Например, в Ханты-Мансийске лидером народного голосования стал проект по реконструкции пандусов и тротуаров возле Храма Воскресения Христова. Хотя в муниципальном плане эти работы были всего на шестом месте. Также в 2018 году в окружной столице проложат новые велодорожки. А вот строительство многоуровневой парковки и скейт-парка хантымансийцы перенесли уже на следующий год.
Уникальная набережная
«Общероссийский народный фронт проводил мониторинг рейтингового голосования в округе. Не во всех муниципалитетах граждане владели информацией о том, какие проекты им предлагают для реализации, — высказалась представитель народного фронта в Югре Александра Бирюкина. — Примером для всех может стать Лянтор, где целый месяц людям рассказывали об объектах благоустройства, как они будут выглядеть, какую пользу принесут. В итоге люди смогли сформировать мнение и высказать его. Советую другим муниципалитетам так же работать с гражданами. Рассказывать им о проектах, и не только в интернете, куда, например, пенсионеры заглядывают редко. А ведь они социально активны».
В Лянторе в этом году решалась судьба двух проектов — «Набережная» и «Сквер по ул. Центральная». Победил первый. Согласно идее проектировщика, прибрежная зона реки Пим, протяженностью 435 метров, должна быть разделена на несколько зон: отдельное место для детской спортивно-игровой площадки, зона с этноформами и различными малыми архитектурными формами, экстремально-спортивные площадки и обустроенный пляж. Стоимость проекта — 43 миллиона рублей. На первом этапе потратят 19,8 миллиона.
«За этот проект проголосовали 9,5 тысяч жителей. Поэтому именно его мы реализуем в 2018 году, — сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Надеемся, что округ добавит нам еще средств, чтобы не доделывать его в следующем».
Пока в Югре заключили 5 контрактов на выполнение работ по благоустройству дворов — в Нижневартовском районе, Когалыме и Ханты-Мансийске — на 202 миллиона рублей.
Что касается благоустройства общественных территорий, то в этом году в округе воплотят в жизнь 35 проектов. Сейчас заключили 15 контрактов — в Радужном, Нижневартовске и районе, Когалыме, Мегионе, Югорске, Ханты-Мансийске, Белоярском и Советском районах. Остальные муниципалитеты ищут подрядчиков.
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