Балахнинскую администрацию покинули попавшие под следствие чиновники

Должность первого заместителя главы администрации Балахнинского района Нижегородской области стала вакантной. Как сообщили «ФедералПресс» в районной администрации, занимавшая эту должность Елена Бутусова написала заявление по собственному желанию, последним днем ее работы было 23 апреля.

20 апреля Московский районный суд Нижнего Новгород санкционировал ее арест в рамках уголовного дела о сносе здания дома культуры транспортного управления Чернораменского торфотреста. Елена Бутусова обвиняется в превышении должностных полномочий (п. « в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В администрации Балахнинского района сообщили, что заявление об увольнении по собственному желанию подал также заместитель главы районной администрации по общим вопросам Дмитрий Валатин. Кроме того, решением земского собрания Балахнинского района от 10 апреля 2018 года эта должность была сокращена. Последним днем работы Дмитрия Валатина в должности было 24 апреля.

Напомним, что Дмитрий Валатин является обвиняемым по уголовному делу в отношении депутатов Александра и Владимира Глушковых по реконструкции комплекса балахнинской автостанции. По ходатайству следствия Валатин также арестован.

Фото: Виктор Каплун / balakhna.nn.ru.