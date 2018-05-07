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Новый резидент тутаевского промпарка «Мастер» будет производить детали для военной техники
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Новый резидент тутаевского промпарка «Мастер» будет производить детали для военной техники 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В тутаевском промышленном парке «Мастер» будет организовано производство деталей для военной техники в рамках программы импортозамещения. Новый резидент промпарка — ООО «Специализированная производственно-торговая компания „Армейские транспортеры и тягачи“ — создаст для этого 27 рабочих мест. Кроме того, предприятие уже подготовило необходимые документы для получения статуса резидента ТОСЭР „Тутаев“. Благодаря этому компания получит налоговые льготы, что поможет ее развитию и созданию новых рабочих мест.
— Промпарк „Мастер“ входит в состав инвестиционного блока Правительства области и является востребованной мерой поддержки производственных предприятий региона, — рассказала директор департамента инвестиций и промышленности области Галина Пенягина. — По льготной стоимости компании могут арендовать полностью подготовленное для организации производства здание, соответствующее потребностям любого современного предприятия, в том числе высокотехнологичного. В 2018 году Ярославская область получит субсидию Минэкономразвития РФ на завершение реконструкции промпарка „Мастер“: прокладку сетей, благоустройство территории, ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса. Это будет способствовать реализации задачи по увеличению предприятий, поставленной главой региона Дмитрием Мироновым в стратегии „10 точек роста“.
Основное направление деятельности ООО „Специализированная производственно-торговая компания „Армейские транспортеры и тягачи“ — производство сборочных единиц и деталей для специальной техники двойного назначения. Изготовление продукции осуществляется по конструкторской документации, полученной в 29-м конструкторско-технологическом центре Министерства обороны РФ. Одним из факторов, обусловивших выбор направления, стало полное отсутствие аналогичного производства на территории России с середины 90-х годов.
— В качестве постоянной локализации производства предприятием выбран промышленный парк „Мастер“. Площади под размещение в нем производства предоставляются по льготной арендной ставке, которая гораздо ниже, чем стоимость аналогичных площадей, предоставляемых в аренду в Ярославской области и близлежащих регионах, — рассказал генеральный директор ООО „Специализированная производственно-торговая компания „Армейские транспортеры и тягачи“ Алексей Агапов. — Для осуществления производственной деятельности предприятия очень удобен транспортный узел: региональная автомобильная трасса и железнодорожные пути. Это сократит сроки и затраты на доставку готовой продукции, а следовательно, значительно снизит ее себестоимость.
Кроме того, в промышленном парке „Мастер“ удобно расположены задействованные смежные предприятия: литейное производство в Тутаеве и термообработка компонентов в Рыбинске. Компания уже планирует расширение, в частности, увеличение станочного парка, поэтому важным аргументом для размещения производства в Ярославской области стала наполненность региональной ярмарки вакансий высококвалифицированными специалистами производственного сектора.
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