Аудиогид ЦППК «Москва — Сергиев Посад» стал самым популярным в I квартале 2018 года

Аудиогид Центральной пригородной пассажирской компании «Москва — Сергиев Посад», рассказывающий о достопримечательностях на маршруте, в первом квартале текущего года стал самым популярным, пассажиры электричек скачивали его чаще всего, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «ЦППК».

Бесплатный аудиогид создан в рамках проекта компании «Говорящие экспрессы» и позволяет пассажирам в пути узнать о достопримечательностях, расположенных на данном маршруте, и истории станций, которые проезжает электропоезд.

«Всего в первом квартале 2018 года аудиогиды ЦППК скачали более 50 тысяч раз. « Москва — Сергиев Посад» — самый скачиваемый аудиогид ЦППК в первом квартале», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в свободном доступе находятся 26 аудиогидов ЦППК. Компания работает над созданием аудиогидов для пассажиров с 2016 года. Для этого в качестве авторов привлекаются историки и тревел-журналисты. Аудиогиды доступны в приложении izi.TRAVEL и специальном разделе туристического портала ЦППК travel.central-ppk.ru/audio/.

«Проект, в рамках которого выпущено большинство аудиогидов ЦППК, получил Гран-при всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2017 году», — напоминается в сообщении.