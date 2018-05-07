Дорожный знак привели в порядок у пешеходного перехода на дублере Алтушки

Максим Ликсутов. После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» с соответствующий просьбой у пешеходного перехода на дублере Алтуфьевского шоссе привели в порядок дорожный знак, который был развернут в неверном направлении. Об устранении замечаний отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход»», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)