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Дорожный знак привели в порядок у пешеходного перехода на дублере Алтушки
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Дорожный знак привели в порядок у пешеходного перехода на дублере Алтушки 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» с соответствующий просьбой у пешеходного перехода на дублере Алтуфьевского шоссе привели в порядок дорожный знак, который был развернут в неверном направлении. Об устранении замечаний отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход»», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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