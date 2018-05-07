Более 200 млн руб готовы инвестировать в создание пешеходной зоны на юго‑востоке Москвы

Инвестор приступил к благоустройству пешеходного бульвара для жителей Рязанского района на юго-востоке Москвы , объем инвестиций в проект составляет 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев , в рамках реализации проекта жилого комплекса на территории площадью более 3 гектаров застройщик планирует благоустроить пешеходный бульвар протяженностью около 900 метров.

«На сегодняшний день работы по благоустройству уже ведутся. Объем инвестиций в благоустройство первого участка составит 80 миллионов рублей, а всего объекта — более 200 миллионов рублей. После завершения работ бульвар станет не только зеленой доминантой Рязанского района, но и обеспечит комфортный доступ всех жителей к новой станции метро «Стахановская», — сказал Тимофеев.

Концепция пешеходного бульвара разработана ландшафтным бюро AFA. По задумке проектировщиков бульвар планируется разделить на несколько функциональных зон и создать пространство для прогулок, отдыха, игр детей и занятий спортом, а также ландшафтный парк. Таким образом, каждая из зон будет отвечать потребностям жителей района различных возрастных групп.

Также вдоль бульвара планируется сформировать цепочку холмов, плавно переходящих один в другой и радующих взор не только зеленью газонной травы, но и грамотно подобранными растениями и деревьями. Стоит отметить, что искусственный рельеф будет выполнять важную санитарно-гигиеническую и архитектурно-планировочную роль. Он будет выступать своеобразным буфером между территорией жилого комплекса и участком по соседству, где в будущем также планируется жилая застройка.

«Видовой состав растений подобран для создания декоративного эффекта в течение всего года. В весенне-летний период привлекать внимание и радовать глаз жителей района будут цветущие декоративные яблони, черемухи и каштаны. В осенне-зимний период их заменят растения с яркой окраской листвы. Например, красные клены, белые березы, черемуха Маака, а также сосны и темнохвойные ели», — уточняется в материале.