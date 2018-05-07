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Наука без гранита
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Наука без гранита 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Научно-популярный фестиваль нового формата, где организаторы собрали практикующих психологов, исследователей и биологов, где можно послушать научно-популярные лекции о привлекательности страшного, силе воли, инстинктах, основных направлениях психологической практики и антисоциальных личностях. Кроме того, на втором этаже фестиваля участников будет ждать лаборатория с тестами и экспериментами, на третьем — доклады о современных направлениях и методах психотерапии и психологи, готовые ответить на все ваши вопросы об их работе.
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