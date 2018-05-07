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Арктическому региону нужны сантехники, электрики, строители и врачи
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Арктическому региону нужны сантехники, электрики, строители и врачи 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
Департамент занятости Ямало-Ненецкого автономного округа озвучил статистические данные о занятости населения и потребности в работниках за первый квартал текущего года. По данным ведомства, за данный период в службы занятости региона обратилось более 2,7 тысяч человек. Со стороны работодателей было заявлено 13 842 вакансии, больше половины из которых (57%) — по рабочим профессиям. Таким образом, на одного безработного на Ямале приходится более шести свободных рабочих мест.
В ЯНАО по-прежнему недостаточно рабочих профессий: 50,8% — в строительстве, 5,2% — в добыче полезных ископаемых, 4,5% — в образовании, 4,4% — в транспортировке и хранении, 3,7% — в здравоохранении. Менее 1% вакансий заявлено в финансовой деятельности, сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений и сельском хозяйстве.
Наиболее востребованными остаются профессии строительной отрасли: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электрик, монтажник, машинист крана автомобильного, маляр, изолировщик, арматурщик, бетонщик, плотник, стропальщик, а также транспорта — водитель автомобиля. Сохраняется высокая потребность специалистов с высшим образованием — это врачи, инженеры, учителя..
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