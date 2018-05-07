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В Северном Тушине организуют праздничную программу в честь Дня Победы
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В Северном Тушине организуют праздничную программу в честь Дня Победы 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Северном Тушине 9 мая пройдет масштабная концертная программа, посвященная Дню Победы.
— С 13.00 на главной площади парка «Северное Тушино» под музыку времен войны в исполнении музыкальных коллективов пройдет развлекательная программа, а также гостей ждут тематические мастер-классы и многое другое. Мы готовим стилизованную фотозону и полевую кухню. В 18.55 вся страна отдаст память героям минутой молчания, после которой начнется грандиозный концерт, в завершение состоится праздничный салют, — сообщил пресс-секретарь парка Евгений Варфоломеев.
В этот же день около музея ВМФ пройдут спортивные и танцевальные мастер-классы:
15.00-16.00 — мастер-класс «Спортивный меч»;
16.00-17.00 — мастер-класс по кунг-фу;
17.00-18.00 — мастер-класс по спортивному танцу латино;
18.00-19.00 — мастер-класс по вальсу.
Адрес парка: ул. Свободы, д. 56.
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