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Радиоэфир на глубине 65 метров провели в метро Петербурга
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Радиоэфир на глубине 65 метров провели в метро Петербурга 

ТАСС 34 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Радиоэфир, претендующий на попадание в Книгу рекордов Гиннесcа, впервые в истории провели в самой глубокой мобильной студии, которая расположилась в нижнем вестибюле станции петербургского метро «Спортивная». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской подземки.
"Совместная акция Петербургского метрополитена и «Радио Зенит» «День радио в метро» на время превратила станцию «Спортивная» в настоящую радиостудию, прямой эфир из которой может попасть в Книгу рекордов Гиннесcа", — сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, радиоэфир на глубине более 65 метров состоялся впервые в истории. Для эфира в подземке был проложен специальный кабель, который позволил вести радиоэфир в режиме реального времени, а не в записи, что сделало трансляцию с такой глубины уникальной. Кроме того, велась интернет-трансляция, для чего также были расширены скоростные возможности интернета в метрополитене. Вещание самой глубокой радиостудии претендует на уникальный рекорд — уже подана заявка в Книгу рекордов Гиннеcса, добавили в пресс-службе.
Мероприятие приурочили ко Дню радио, который 7 мая отмечается в России. В эфире на вопросы слушателей отвечал начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, гостями также стали футболисты, футбольные эксперты, болельщики.
Свой профессиональный праздник 7 мая отмечают радисты и связисты, работники телевидения и радиовещания, почты, телефонных компаний, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также преподаватели и студенты профильных вузов и радиофизических факультетов, радиолюбители. По данным Росстата, в 2016 г. только в ИКТ— отрасли России были заняты 1 млн 50 тыс. специалистов.
7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года Александр Попов впервые публично продемонстрировал созданную им искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему (радиоприемник) и провел сеанс радиосвязи.
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