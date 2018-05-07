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Будущим нефтяникам показали установки Антипинского НПЗ
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Будущим нефтяникам показали установки Антипинского НПЗ 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие ГК «Новый Поток», провел образовательно-ознакомительные экскурсии для учащихся Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов. Студенты посетили установки атмосферной перегонки нефти и центральную заводскую лабораторию, а также познакомились с процессом производства дизельного топлива, нефтяного кокса и серы.
После экскурсий будущие нефтяники традиционно смогли пообщаться с опытными специалистами и выпускниками тюменских вузов, которые стали сотрудниками одного из крупнейших промышленных предприятий региона.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, Антипинский НПЗ активно сотрудничает с вузами Тюмени, принимая участие в программах по профессиональному ориентированию и трудоустройству. Кроме обзорных экскурсий, для студентов технических специальностей организуется практико-модульное обучение, состоящее из курса теории и практического знакомства с производственными процессами на действующих установках.
Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте— и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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