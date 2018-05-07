Будущим нефтяникам показали установки Антипинского НПЗ

Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие ГК «Новый Поток», провел образовательно-ознакомительные экскурсии для учащихся Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов. Студенты посетили установки атмосферной перегонки нефти и центральную заводскую лабораторию, а также познакомились с процессом производства дизельного топлива, нефтяного кокса и серы.

После экскурсий будущие нефтяники традиционно смогли пообщаться с опытными специалистами и выпускниками тюменских вузов, которые стали сотрудниками одного из крупнейших промышленных предприятий региона.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, Антипинский НПЗ активно сотрудничает с вузами Тюмени , принимая участие в программах по профессиональному ориентированию и трудоустройству. Кроме обзорных экскурсий, для студентов технических специальностей организуется практико-модульное обучение, состоящее из курса теории и практического знакомства с производственными процессами на действующих установках.