Одним из казаков на акции 5 мая оказался брат лидера движения SERB Гоши Тарасевича

По словам Гоши Тарасевича, его брат Артём — непубличная личность.

«Да, у меня брат есть. Почему бы ему там не присутствовать? В этом ничего такого нет. Да, он из казаков. Я это не скрываю. Я тоже там был, но не вместе с ним… Он непубличный человек».

Ранее СМИ обратили внимание на фотографии с несанкционированной акции, которая прошла 5-го мая на Пушкинской площади 5 мая. На кадрах запечатлены люди в форме с нашивкой «Центрального казачьего войска». На митинге мужчины в казачьей форме били протестующих нагайками и кулаками.