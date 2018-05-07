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Одним из казаков на акции 5 мая оказался брат лидера движения SERB Гоши Тарасевича
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Одним из казаков на акции 5 мая оказался брат лидера движения SERB Гоши Тарасевича 

Говорит Москва 1 час назад
По словам Гоши Тарасевича, его брат Артём — непубличная личность.
«Да, у меня брат есть. Почему бы ему там не присутствовать? В этом ничего такого нет. Да, он из казаков. Я это не скрываю. Я тоже там был, но не вместе с ним… Он непубличный человек».
Ранее СМИ обратили внимание на фотографии с несанкционированной акции, которая прошла 5-го мая на Пушкинской площади 5 мая. На кадрах запечатлены люди в форме с нашивкой «Центрального казачьего войска». На митинге мужчины в казачьей форме били протестующих нагайками и кулаками.
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