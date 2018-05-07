Ещё
Тюменская прокуратура опубликовала схему участков, загрязненных опасным химикатом в Зареке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменская прокуратура опубликовала схему участков, загрязненных опасным химикатом в Зареке 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура озвучила первые результаты проверки об опасном загрязнении земельных участков в Зареке. Полихлорированные бифенилы, относящиеся к отходам I класса опасности, обнаружены на двух земельных участках с кадастровыми номерами 72:23:0110002:9089 и 72:23:0110002:9067. По информации надзорного органа, на них сейчас расположены два нежилых строения. — По результатам лабораторных исследований еще три пробы, взятые поблизости, оказались чистыми, — пояснили в прокуратуре.
// //]]>
72.ru: последние новости
Оркестр, ретро-паровоз, санитарный вагон, прошедший войну, и теплушка: 9 Мая в Тюмень прибудет поезд Победы Экологи спасли от вырубки 27 деревьев на площади у драмтеатра Тюменцы бросились в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку на пруду Утином
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера572
В Ставрополе прогремел взрыв7
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели347
Гости инаугурации и новый лимузин Путина769
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн70
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение