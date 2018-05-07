Тюменская прокуратура опубликовала схему участков, загрязненных опасным химикатом в Зареке 

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура озвучила первые результаты проверки об опасном загрязнении земельных участков в Зареке. Полихлорированные бифенилы, относящиеся к отходам I класса опасности, обнаружены на двух земельных участках с кадастровыми номерами 72:23:0110002:9089 и 72:23:0110002:9067. По информации надзорного органа, на них сейчас расположены два нежилых строения. — По результатам лабораторных исследований еще три пробы, взятые поблизости, оказались чистыми, — пояснили в прокуратуре.
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