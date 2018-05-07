«Совсем другой уровень жизни»: в СНТ «Арбат» в Истре провели природный газ

Накануне Дня Победы в садовое товарищество «Арбат» в Истре подключили природный газ. Сюда его провели неслучайно ‐ в этом СНТ проживает много ветеранов и участников Великой Отечественной, Афганской и других войн.

Повод для встречи — не только приближающийся День Победы, но и еще одна победа — технический прогресс. В СНТ «Арбат» провели газ. Теперь жизнь в домах станет комфортнее.

Когда подключили газ — это совсем другой уровень жизни, можно дом покинуть, и он будет теплый. Мы молодые, конечно, можем привыкнуть, но зато ветеран теперь не будет думать о тепле в доме

— Петр Кобзов.

Посмотреть на пуск газа собрался весь поселок. Многие жители — в парадной форме, с орденами и медалями. Большая часть населения СНТ— ветераны войны, герои России, участники различных боевых действий.

Мы ждали этого долго. Рядом расположен газовый путепровод и никак не могли получить разрешения. Так что очень хорошо теперь

— Валерий Рыбохин житель СНТ «Арбат-1»

Природный газ жители СНТ ждали много лет. И, наконец, 7 мая газифицировали 148 домов.

Проложили газопровод. Здесь сотни домов. И приступим уже к подключению потребителей. В самые кратчайшие сроки уже в конкретные дома будем подключать

АО «МОСОБЛГАЗ»

Московской области газифицировано 95 процентов населенных пунктов. Уже подключены все крупные города, осталось помочь небольшим поселениям.

На этот год запланирована газификация еще 50-ти пунктов по всей области. Работу ведем

— Александр Парий, заместитель министра энергетики Подмосковья.