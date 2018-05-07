«Совсем другой уровень жизни»: в СНТ «Арбат» в Истре провели природный газ 

Накануне Дня Победы в садовое товарищество «Арбат» в Истре подключили природный газ. Сюда его провели неслучайно ‐ в этом СНТ проживает много ветеранов и участников Великой Отечественной, Афганской и других войн.
Повод для встречи — не только приближающийся День Победы, но и еще одна победа — технический прогресс. В СНТ «Арбат» провели газ. Теперь жизнь в домах станет комфортнее.
Когда подключили газ — это совсем другой уровень жизни, можно дом покинуть, и он будет теплый. Мы молодые, конечно, можем привыкнуть, но зато ветеран теперь не будет думать о тепле в доме
— Петр Кобзов.
Посмотреть на пуск газа собрался весь поселок. Многие жители — в парадной форме, с орденами и медалями. Большая часть населения СНТ— ветераны войны, герои России, участники различных боевых действий.
Мы ждали этого долго. Рядом расположен газовый путепровод и никак не могли получить разрешения. Так что очень хорошо теперь
— Валерий Рыбохин житель СНТ «Арбат-1»
Природный газ жители СНТ ждали много лет. И, наконец, 7 мая газифицировали 148 домов.
Проложили газопровод. Здесь сотни домов. И приступим уже к подключению потребителей. В самые кратчайшие сроки уже в конкретные дома будем подключать
— Дмитрий Голубков гендиректор
АО «МОСОБЛГАЗ»
В Московской области газифицировано 95 процентов населенных пунктов. Уже подключены все крупные города, осталось помочь небольшим поселениям.
На этот год запланирована газификация еще 50-ти пунктов по всей области. Работу ведем
— Александр Парий, заместитель министра энергетики Подмосковья.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере десяти тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Указ вступил в силу 6 мая текущего года.