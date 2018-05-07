Письма о героях войны

Каждая российская семья гордится своими родными, которые воевали, защищая Отечество от врага. Благодаря неугасаемой вере в Победу и бесконечной любви к Родине бойцы Красной Армии одолели фашистов. В преддверии самого главного праздника — Дня Победы — сотрудники ПАО «Сбербанк» рассказали о своих родственниках, которые сражались за мир.

Из войны — в войну

Хочу рассказать о своей прабабушке:

Барсукова Валентина Николаевна родилась в 1920 году. В 1939 году ее, закончившу. Два курса Псковского фельдшерско-акушерского техникума, по путевке комсомола направляют в действующую армию, которая вела кровопролитные бои с Финляндией . На сорокаградусном морозе медицинская сестра делает перевязки, выносит с поля боя раненых, потом работает сестрой в армейском госпитале…

Закончилась война с Финляндией. Валентина Николаевна демобилизуется и продолжает учебу в техникуме. Получение диплома. Выпускной бал и… 22 июня 1941 года. Через пять дней молодой фельдшер Барсукова уже в военкомате.

Эвакогоспиталь: Валентина Николаевна — старшая медсестра. Грязь, кровь, смерть. Сотни и сотни смертей. Целыми сутками без отдыха делали операции и перевязки. Зачастую спасть приходилось урывками в коротенькие перерывы между операциями.

В 1944 году в госпиталь, где работала молоденькая Валя, поступил тяжелораненый офицер. Его звали Вадим Барсуков. Вскоре Валентина Николаевна и Вадим Леонидович поженились. После войны Валентина Николаевна вместе с мужем, кадровым офицером, много лет разделяла суровую армейскую жизнь, переезжая с одного места на другое.

Лейтенант медицинской службы В. Н. Барсукова работала в 447-м военном госпитале старшей медсестрой хирургического отделения. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией », восемь юбилейных медалей.

Мои прабабушка и прадедушка прожили вместе 65 лет…

Сотрудник Дополнительного офиса 9055/01775 Тимофеева Ядвига Денисовна.

«Спасибо деду за победу!»

Мой дед, Хаустов Василий Акимович, родился 4 января 1924 года в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области в семье крестьянина. Накануне Великой Отечественной войны учился в техникуме на Донбассе. В 1942 году был призван в армию на войну, служил в стрелковом полку. Воевал на Юго-Западном фронте, на Сталинградском, с боями прошел до Германии.

20 января 1945 года лейтенант Хаустов В. А. взял в плен группу немецких солдат и офицеров, которые дали ценные сведения о нахождении и численности противника вблизи командного пункта. За отличное выполнение боевых заданий и командования, где была проявлена смелость, и решительность лейтенант Хаустов В. А. награжден орденом «Красной звезды».

В мае 1945 года лейтенант Хаустов В. А., командир взвода ПТО 53 отдельной роты охраны 33 штарма, будучи дежурным по штабу армии, мастерски организовал отражение нападения большой группы противника, пытавшегося пробиться в расположение штарма, проявляя мужество и отвагу в короткое время рассеял и уничтожил эту группу. За мужество и отвагу награжден орденом Отечественной Войны II степени.

За храбрость, стойкость, и мужество проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президиума Верховного Совета от 11 марта 1985 года Хаустов В. А. награжден орденом Отечественной Войны II степени.

За безупречное выполнение воинского долга награжден:

медалью «За оборону Сталинграда» декабрь 1942 г. ;медалью «За взятие Кенигсберга » апрель 1945 г. ;медалью «За боевые заслуги»;медалью «За освобождение Варшавы » 17 января 1945г.медалью «За взятие Берлина» 2 мая 1945г.медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина Хаустову В. А., принимавшему участие в боях, объявлены благодарности:

за отличные боевые действия при освобождении города Ельня (август 1943 г.);за отличные боевые действия при освобождении города Смоленска (сентябрь 1943г.) за отличные боевые действия при форсировании реки Днепр и освобождении города Шклов (июнь 1944 г.);за участие в боях при форсировании Немана и прорыва обороны немцев (июль 1944 г.);за отличные боевые действия при освобождении города Каунас (август 1944 г.);за отличные боевые действия при овладении городами Кариш, Томашев / Польша / (январь 1945 г.);за участие при прорыве обороны немцев на Западном берегу Вислы южнее города Варшавы (январь 1945 г.);за отличные боевые действия при вторжении в пределы бранденбургской провинции Германии и овладении городами Швибус и ЦюлЛихау /Германия/ (январь 1945 г.);за отличные боевые действия при прорыве глубокоэшелонированной обороны немцев, прикрывающих Берлин, и при овладении городом Франкфурт на Одере (апрель 1945 г.);за отличные боевые действия по окружению и ликвидации группы немецких войск Юго-восточнее Берлина (май 1945 г.).

После войны Хаустов В. А. продолжил службу в Советской Армии. Я, Хаустов Игорь Валерьевич, внук и моя семья помним подвиги своего деда и прадеда, и очень гордимся им.

Спасибо деду за победу!

Сотрудник УБ Мурманского отделения № 8627 Хаустов Игорь Валерьевич.

18-летний боец

Моему дедушке, Хухареву Валентину Петровичу, в 1941 году было всего 18 лет. С августа 1941 года по июль 1942 года он проходил обучение в учебном отряде Северного флота на Соловецких островах. С товарищами рыли окопы, землянки, несли службу у учебных корпусов и, во время обстрелов и бомбёжек, на крыше Соловецкого монастыря. Жили в землянках, в столовую ходили в Кремль за 3 километра. В июле 1942 года его, с группой окончивших Учебный Отряд, перебросили через Ладогу в Ленинград . Сначала он находился во флотском экипаже, помогал гражданским лицам строить амбразуры на 3-ей линии обороны Ленинграда. В конце июля был направлен на линейный корабль «Октябрьская революция», где служил до марта 1946 года. По учебным и боевым тревогам находился в снарядном погребе, подавал снаряды каждый весом 471 кг — сотни тонн пришлось перекатать.

За прорыв и снятие блокады Ленинграда (были большие стрельбы по развилке Красного Села, Ропши, Русского Койрово и др.) был награждён медалью «Адмирал Нахимов», а корабль — орденом Красного Знамени. За участие в обороне Ленинграда награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Ранее получил медаль «За оборону Советского Заполярья».

Осенью 1943 года от разорвавшегося неподалёку вражеского снаряда получил лёгкую контузию (когда мы с сёстрами были маленькими, дедушка показывал нам, как у него на руке под кожей «бегает» какой-то осколок).

Вне боевых и учебных тревог ходил с автоматом по улицам Ленинграда, следил за светомаскировкой и выявлял лазутчиков, передававших сигналы врагу; добывал топливо в порту и был писарем РСЧ канцелярии корабля.

Моряки не только несли службу на корабле, но и помогали корабелам Балтийского завода . Заготовили и доставили в город 5 тысяч кубометров дров для населения.

Много лет спустя, в соавторстве со своим братом Николаем, дедушка написал книгу «Наш корень (семейная хроника)», в которой много места уделил войне — именно из этой книги я взяла информацию о службе дедушки на флоте.

Моя лучшая подруга всю жизнь прожила в доме № 10 по улице Тамбасова, я часто ездила к ней в гости. Каково же было моё удивление, когда после смерти дедушки, разбирая его фотографии, я наткнулась на несколько фотографий, на которых он с товарищами стоит около соседнего дома, на котором установлена памятная табличка: «Улица названа именем Тамбасова Ивана Ивановича, командира орудия линкора „Октябрьская революция“. В ожесточённом бою ценою своей жизни он предотвратил взрыв боеприпасов на корабле.» (фото прилагаю). В написанной дедушкой книге я нашла несколько строк и про Тамбасова. «На корабль были арт.налёты. Он стоял в 7 км от немцев. Хотя он был замаскирован под здание, враги его видели и зная, когда на корабле обед, открывали огонь и уже вторым снарядом накрывали корабль. 16 апреля 1943 года в обеденный перерыв была объявлена „боевая тревога“. На срезе 2-й кормовой батареи возник пожар. От разрыва вражеского снаряда загорелись наши снаряды. Их выбрасывал за борт командир орудия Старшина I-й статьи Иван Иванович Тамбасов. Последний снаряд разорвался у него в руках. Он посмертно награждён орденом Красного Знамени. Его именем названа улица в Ленинграде.»

Сейчас я со своей семьёй живу на улице Бадаева, дом 8. В 2014 году правлением нашего ТСЖ была проведена замечательная акция: открытие фотовыставки «аллея славы». Каждый житель нашего комплекса мог принести в ТСЖ фотографию и сказать дату рождения своего родственника, участвовавшего в войне, — и сотрудники ТСЖ искали информацию (о медалях, наградных листах и т.д.), а потом распечатывали фотографии в формате А4 и добавляли на стенд. Теперь данная акция повторяется каждый год (стенды с фотографиями стоят с конца апреля и до конца мая) и всё больше и больше жильцов принимает в ней участие.

В день открытия Аллеи славы у нас во дворе всегда идёт концерт в течение 1-2 часов, звучат песни военных лет, внуки и правнуки фронтовиков готовят разные выступления, в небо выпускаются шарики, к фотографиям возлагаются цветы. Я считаю, это потрясающая акция: это один из способов напомнить подрастающему поколению о тех людях, которые ценой своей жизни, ценой своего здоровья, ценой своей молодости дали нам мирное небо над головой, дали нам жизнь. И надо ценить это и никогда об этом не забывать.

Андреева Надежда Евгеньевна, Главный специалист по сопр.зарп.проектов. г. Санкт-Петербург