Около 1000 работников энергокомпаний поучаствовали в городских субботниках

В течение месяца энергетики проводили уборку территорий всех подразделений компании, а также прилегающих участков.

Территории Сакмарской и Каргалинской ТЭЦ, а также Орской ТЭЦ-1 были очищены от мусора, сухой листвы и веток. Работники произвели побелку бордюров, покраску скамеек и малых архитектурных форм, установленных на станциях, осуществили вырубку древесного сухостоя, обрезку кустарников и деревьев. В помощь сотрудникам была привлечена специальная техника — автокраны, тракторы, погрузчики и КамАЗы.

Специалисты Оренбургских тепловых сетей провели организованные субботники на всех центральных тепловых пунктах города: очистили территорию от мусора, побелили бордюры и покрасили ограждения. Также совет молодых специалистов тепловых сетей провел субботник по благоустройству территории памятника энергетикам — участникам Великой Отечественной войны возле Оренбургской котельной.

Представители Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» были активно задействованы в городских мероприятиях. Генеральная уборка проводилась не только в областном центре, но и в разных районах Оренбуржья: Переволоцке, Соль-Илецке Орске , Октябрьске.