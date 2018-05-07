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Около 1000 работников энергокомпаний поучаствовали в городских субботниках
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Около 1000 работников энергокомпаний поучаствовали в городских субботниках 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В течение месяца энергетики проводили уборку территорий всех подразделений компании, а также прилегающих участков.
Территории Сакмарской и Каргалинской ТЭЦ, а также Орской ТЭЦ-1 были очищены от мусора, сухой листвы и веток. Работники произвели побелку бордюров, покраску скамеек и малых архитектурных форм, установленных на станциях, осуществили вырубку древесного сухостоя, обрезку кустарников и деревьев. В помощь сотрудникам была привлечена специальная техника — автокраны, тракторы, погрузчики и КамАЗы.
Специалисты Оренбургских тепловых сетей провели организованные субботники на всех центральных тепловых пунктах города: очистили территорию от мусора, побелили бордюры и покрасили ограждения. Также совет молодых специалистов тепловых сетей провел субботник по благоустройству территории памятника энергетикам — участникам Великой Отечественной войны возле Оренбургской котельной.
Представители Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» были активно задействованы в городских мероприятиях. Генеральная уборка проводилась не только в областном центре, но и в разных районах Оренбуржья: Переволоцке, Соль-Илецке, Орске, Октябрьске.
Всего в субботниках поучаствовало около 1000 сотрудников Оренбургских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс», было задействовано более 70 единиц техники.
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