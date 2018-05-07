Повелители Лужи: занимательная микробиология

Разговор пойдет об обычной луже, которая находится на Звенигородкой биостанции. Если вас давно интересовало, какие микроорганизмы обитают в лужах, или, наоборот, вы не можете понять, что интересного биологи нашли в таком обыденном объекте для изучения, научный сотрудник Лаборатории вирусов микроорганизмов в Институте микробиологии имени С. Н. Виноградского РАН Мария Летарова ответит на эти вопросы. Вы узнаете, почему от луж исходит неприятный запах и кто в этом виноват, зачем воровать железо и подсовывать соседу магний, кто ест сероводород и дышит азотом и как сделать из зловонной лужи прозрачную и красивую.

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