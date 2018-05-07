На Филиппинах нашли стоянку неизвестных древних людей

На Филиппинах обнаружили следы стоянки неизвестного племени, возраст которой составляет около 709 тысяч лет, сообщает Science Alert.

Археологи нашли кости животных со следами травм, в том числе довольно крупных: стегодона, носорога, оленя, варана и пресноводной черепахи. Фрагменты скелетов свидетельствуют о том, что туши разделывали. Также на территории стоянки сохранились почти 50 заостренных каменных осколков, молотильные камни и заготовки для производства орудий труда.

Интересно, что до этого древнейшим свидетельством пребывания предков человека на Филиппинах была кость, найденная в пещере Кальяо. Она датируется 65 тыс. лет до н.э.

Однако обнаруженные артефакты гораздо старше. Судя по всему, гоминиды расселились по Юго-Восточной Азии значительно раньше, чем предполагали ученые — возможно, они прибыли с территорий современных Китая и Тайваня, используя океанские течения.

Исследователи не исключают, что стоянка могла принадлежать флоресским людям или денисовцам (вымершим видам людей). Первые отличались крайне малым ростом (около метра), вторые, очевидно, были крупнее современного человека.

Ранее сообщалось, что жилище древнего человека нашли и в Иркутской области — там даже сохранилась каменная мебель.

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