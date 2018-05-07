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Опыт самарских волонтеров-реставраторов изучат в Москве
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Опыт самарских волонтеров-реставраторов изучат в Москве 

ТРК Губерния 1 час назад
Федеральный центр изучит опыт самарских волонетров-реставраторов. Молодежные организации занимаются восстановлением памятников архитектуры. Заместитель министра строительства и ЖХК Андрей Чибис предложил регионам страны перенять практику. Представитель министерства также оценил уникальный контрольно-диспетчерский пункт, который работает в многоквартирном доме на улице Мичурина. По мнению Андрея Чибиса, разработка самарских коммунальщиков — серьезный шаг в сторону новых стандартов сервиса в сфере управления жильем.
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