Опыт самарских волонтеров-реставраторов изучат в Москве 

Федеральный центр изучит опыт самарских волонетров-реставраторов. Молодежные организации занимаются восстановлением памятников архитектуры. Заместитель министра строительства и ЖХК Андрей Чибис предложил регионам страны перенять практику. Представитель министерства также оценил уникальный контрольно-диспетчерский пункт, который работает в многоквартирном доме на улице Мичурина. По мнению Андрея Чибиса, разработка самарских коммунальщиков — серьезный шаг в сторону новых стандартов сервиса в сфере управления жильем.