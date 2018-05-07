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В Саратове открыли новую Доску почета ветеранов войны и труда
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В Саратове открыли новую Доску почета ветеранов войны и труда 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Торжественная церемония состоялась в сквере им. 70-летия Победы Заводского района областного центра.
Права занесения на Доску почета удостоились 20 ветеранов. В том числе — фронтовики, труженики тыла и ветераны труда.
Поздравить занесенных на Доску почету пришли депутаты Саратовской городской Думы Вячеслав Доронин и Владимир Дмитриев, а также председатель Совета ветеранов Заводского района Евгения Балак.
Ветеранам выразили бесконечную благодарность за боевые и трудовые подвиги, а также пожелал крепкого здоровья и благополучия. После праздничного концерта в небо были запущены белые шары. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику погибшим на фронтах Второй мировой заводчан.
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