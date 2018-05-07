В Саратове открыли новую Доску почета ветеранов войны и труда

Торжественная церемония состоялась в сквере им. 70-летия Победы Заводского района областного центра.

Права занесения на Доску почета удостоились 20 ветеранов. В том числе — фронтовики, труженики тыла и ветераны труда.

Поздравить занесенных на Доску почету пришли депутаты Саратовской городской Думы Вячеслав Доронин и Владимир Дмитриев , а также председатель Совета ветеранов Заводского района Евгения Балак.

Ветеранам выразили бесконечную благодарность за боевые и трудовые подвиги, а также пожелал крепкого здоровья и благополучия. После праздничного концерта в небо были запущены белые шары. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику погибшим на фронтах Второй мировой заводчан.