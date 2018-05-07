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В колледже на Цимлянской поговорили о роли Петра I в истории России
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В колледже на Цимлянской поговорили о роли Петра I в истории России 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Лекция «Гений или злодей? Роль Петра I в истории России» состоялась в колледже №26, который расположен на улице Цимлянской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Студенты первого курса узнали о вкладе Петра I в историю, о положительных и отрицательных сторонах петровских преобразований, выяснили, почему Петра Алексеевича прозвали Великим, — добавил представитель колледжа.
Напомним, что колледж №26 расположен по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)
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