В колледже на Цимлянской поговорили о роли Петра I в истории России

Лекция «Гений или злодей? Роль Петра I в истории России » состоялась в колледже №26, который расположен на улице Цимлянской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. — Студенты первого курса узнали о вкладе Петра I в историю, о положительных и отрицательных сторонах петровских преобразований, выяснили, почему Петра Алексеевича прозвали Великим, — добавил представитель колледжа. Напомним, что колледж №26 расположен по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)