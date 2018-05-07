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Обнародованы еще три указа Путина
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Обнародованы еще три указа Путина 

360tv.ru 1 час назад
В день вступления в должность президента России Владимира Путина опубликованы его указы, которые он подписал 6 мая. Об этом свидетельствуют данные на портале правовой информации.
Два указа касаются торжественных дат: указ под номером 197 подразумевает празднование 300-летия Российской академии наук в 2024 году. Как сообщило ИА Nation News, президент уже поручил правительству собрать оргкомитет и утвердить план мероприятий празднования в течение шести месяцев. Об этом указе уже говорилось ранее. Указ № 196 говорит о том, что с 2023 года будут отмечать 300-летие со дня основания Екатеринбурга.
В документе № 198 утверждаются основы политики России в области промышленной безопасности на период до 2025 года.
Последний указ — № 195 — вводит единовременную выплату ветеранам в ссвязи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Документы вступили в силу со дня подписания.
Об указе по поводу праздника в честь РАН уже говорилось ранее. В сообщении президент обратился к субъектам России и призвал федеральные органы власти также поучаствовать в праздновании юбилея.
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