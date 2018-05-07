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Гостевые и туристические маршруты Самары украсят цветами к 9 Мая
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Гостевые и туристические маршруты Самары украсят цветами к 9 Мая 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Гостевые и туристические маршруты Самары украсили цветами на 75%. К 9 мая эту работу планируют завершить. Затем подрядчики ускорят благоустройство других улиц. Об этом в понедельник, 7 мая, на совещании в мэрии сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов.
— Благодаря увеличению финансирования в этом году мы планируем высадить на 20% больше цветов, чем в прошлом. Количество вазонов и кашпо также возрастет. Их станет на 18% больше. Часть устройств уже установили в сквере Победы, в сквере Устинова, в сквере Героев 21-ой Армии, возле музея «Самара космическая» и вдоль проезжей части по Волжскому проспекту, — рассказал Андрей Семенов.
Также на улицах установят 60 топиарных фигур. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
— Департамент купил 20 новых топиарных фигур: 8 скульптур «Самара в сердце» и 12 на футбольную тематику. Это скульптуры «Летящий мяч», «Мяч и волна», «Бутса с мячом» и «Матрешки»», — рассказал руководитель департамента.
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