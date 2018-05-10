Политологи: оценка «слабой политической устойчивости» Кубани необъективна

На этой неделе было опубликовано исследование Фонда развития общественных связей «Петербургская политика», по данным которого Краснодарский край занял последнюю строчку по уровню социально-экономической устойчивости среди регионов России . В рейтинге Кубань набрала всего 4,4 балла (падение за месяц 0,2).

С вышеизложенным мнением не согласились опрошенные «ФедералПресс» политологи, посетовавшие на излишнюю медийность рейтинга.

«Планомерная, системная работа Фонда Петербургская политика по мониторингу важнейших событий в регионах и выстраиванию интегральных показателей, рейтингов социально-экономической устойчивости заслуживает уважения. Однако в случае с Краснодарским краем в последних оценках возникли вопросы методологического плана», — считает политолог, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО Денис Парамонов

По словам эксперта, речь не идет о том, что к команде губернатора Кондратьева нет претензий, но лишь о чистоте и релевантности критериев и экспертных суждений. Низкие показатели устойчивости Кубани и отрицательная динамика обосновываются спорными соображениями, не «бьющимися» с заявками самих же разработчиков. В частности, обозначенная северными экспертами повестка включает в себя так называемое «пространственное развитие», что напрямую касается региона, который на глазах меняет транспортно-промышленную картографию, отмечает Денис Паромонов.

«Такое впечатление, что рейтинг слишком «медийный» и чрезвычайно чуток в основном к региональной ленте новостей. Ну, так значит он не «про устойчивость», а про медийную картинку, которая, конечно же, выстраивается в крае с трудом, но это объясняется совсем другим набором факторов», — уточняет политолог.

Заместитель главного редактора — научный редактор журнала «Историческая и социально-образовательная мысль» Тимур Халилов рассказал «ФедералПресс», что результаты любого аналитического рейтинг всегда зависят от методологии, взятой за основу исследования. По его словам, стоит упомянуть о субъективности экспертных оценок и их дальнейших интерпретаций, трактовок, пониманий.

По словам эксперта, из-за финансово-экономического кризиса в регионе обострилась борьба различных финансово-политических групп интересов за ресурсы и влияние, что негативно влияет на медийное поле. Свою лепту в негативное восприятие региона вносят слухи, часто имеют искусственную природу происхождения о грядущих кадровых перестановках на краевом и окружном уровнях и т.д.

Тимур Халилов считает, что региональным властям для улучшения ситуации необходимо повысить уровень эффективности и прозрачности деятельности. Также устойчивости региональному конструкту добавит приглашение к совместной работе авторитетных и компетентных общественников, которые будут обладать не только символическими ресурсами, но и реальными управленческими полномочиями.