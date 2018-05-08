В Кузбассе в День Победы проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Жители Кемеровской области смогут бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта 9 мая.

По информации пресс-службы обладминистрации, бесплатно можно будет воспользоваться услугами автобусов, трамваев и троллейбусов, а также пригородным автомобильным общественным транспортом в черте города.

Сообщается, что инициативу поддержали кузбасские перевозчики легковых такси. Ветераны смогут бесплатно добраться до мест празднования и проведения мероприятий. Все предприятия проверят транспортный состав на безопасность и обеспечат соблюдение расписания.