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В Кузбассе в День Победы проезд в общественном транспорте будет бесплатным
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В Кузбассе в День Победы проезд в общественном транспорте будет бесплатным 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Жители Кемеровской области смогут бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта 9 мая.
По информации пресс-службы обладминистрации, бесплатно можно будет воспользоваться услугами автобусов, трамваев и троллейбусов, а также пригородным автомобильным общественным транспортом в черте города.
Сообщается, что инициативу поддержали кузбасские перевозчики легковых такси. Ветераны смогут бесплатно добраться до мест празднования и проведения мероприятий. Все предприятия проверят транспортный состав на безопасность и обеспечат соблюдение расписания.
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