Героический бронепоезд. Метрополитеновцы собрали деньги на создание грозной машины

Накануне Дня Победы сотрудники столичного метро рассказали «Вечерке» о героической истории бронепоезда «Московский метрополитен».

Бронепоезд — оригинальное боевое средство, которое активно использовалось в России в период Гражданской войны. Они применялись в качестве передвижных артиллерийских батарей и использовали сеть железных дорог для поддержки войск, обороны и контроля над узловыми железнодорожными станциями.

Грозный бронепоезд «Московский метрополитен» был построен в 1943 году на деньги, собранные работниками метрополитена. Они написали коллективное письмо председателю Государственного комитета обороны Иосифу Сталину, где просили отправить бронепоезд на самый ответственный участок фронта. Их желание было выполнено — «Московский метрополитен» отправился на Курскую дугу.

— Мы связались с краеведческими музеями в Курске Белгороде , — рассказывает директор Музея Московского метрополитена Константин Черкасский. — Благодаря информации, которой с нами поделились коллеги, мы сможем установить не только имена наших работников, входивших в состав экипажа бронепоезда, но и более подробно проследить историю 11-й Гвардейской стрелковой дивизии, сражавшейся на Курской дуге. В ее рядах сражались и метрополитеновцы.

Бронепоезд «Московский метрополитен» и его экипаж на фронте проявили себя героически. В течение боя с 7 по 10 июля 1943 года на южном фасе Курского выступа команды артиллерийских башен поезда подбили до трех танков противника, но под непрекращающимися атаками авиации и натиском превосходящих сил вынуждены были отойти и вывести вооружение бронепоезда из строя.

КСТАТИ

Бронепоезд «Московский метрополитен» — это бронированный паровоз с командным пунктом на тендере, окруженный четырьмя бронеплощадками — двумя зенитными и двумя артиллерийскими с башнями от танков Т-34 и пулеметами для кругового обстрела.