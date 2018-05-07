«Я останусь в Нижнем Новгороде во время ЧМ. И у меня на это пять причин»

Такое событие, как футбольный чемпионат мира, может произойти в городе только раз в жизни! Сам факт будоражит уже сейчас: город прихорашивается и оживает, но не как всегда после зимы, а по-особенному, свежо, диковинно, как не было никогда. Ремонтируются уже, казалось, богом забытые дороги, облагораживаются фасады, слетают старомодные вывески и город меняется и зовет на себя, обновленного, посмотреть.

Приедет множество гостей с разных континентов. Каждая страна — со своими традициями, в непривычной глазу одежде, незнакомыми манерами. Гости приедут отдыхать и развлекаться и уже этот их настрой должен создать в угрюмом, неулыбчивом городе атмосферу легкости, свободы, праздника. Хочется скорее в нее погрузиться.

Каждый человек — новый опыт общения, вызов для бизнеса, проверка на коммуникабельность и общие знания для горожан. Будут бурлить вокзал, аэропорт, отели, зашевелятся музейные бабушки. Старые, измученные транспортом, улицы превратятся в пешеходные и благодарно вздохнут.

Наконец, в город придет манера ходить пешком по мосту и любоваться своими великими реками. Это будет другой город. Пусть на несколько недель, но расцвеченный флагами, наполненный драйвом его непременно нужно увидеть, «пережить» и запомнить.

На чемпионате мира можно заработать. Именно этой возможности и радуются обычно жители регионов, куда приходят супершоу — спортивные или музыкальные. Можно привести в порядок свою квартиру и сдать ее для проживания гостям.

Владельцы личных автомобилей могут быть востребованы как такси — если выучить свой город получше и спать в теплые летние дни поменьше, вполне получится пополнить личный бюджет. Можно выучить экскурсионные маршруты и предложить свои услуги туристическим фирмам.

Будут требоваться переводчики, официанты и мойщики посуды в кафе, торговые представители брендов-спонсоров. Художники и аниматоры, кто будет наносить грим на лица болельщиков. Уборщики территорий, экспедиторы и продавцы, потому что логистика и условия продажи в эти дни в нескольких точках усложнятся…. Да мало ли что еще из ваших навыков может быть востребовано и продано!

Чемпионат с таким числом иноземных гостей — редкая возможность потренировать свой иностранный язык. В ходу будут английский, немецкий, испанский. Нижнему Новгороду непросто в этом плане: предмет «Иностранный язык» всегда занимал последнюю строчку в аттестатах зрелости, языки неохотно учили, понимая, что в Горьком, куда нет въезда иностранцам, совершенно невозможно получаемые знания применять.

Возрастные поколения практически не говорят ни по-английски, ни по-немецки, хотя все учили в школе.

Такого шанса вспомнить язык (и помочь приехавшим людям найти нужный адрес или сесть в транспорт!), если не сейчас, больше не получить уже никогда.

Наработать новые знания, умения, навыки в сфере гостеприимства, обрасти друзьями и полезными связями при работе волонтерами. Вписать строчку, что «волонтерил» на ЧМ, в свое резюме и расти по карьерной лестнице.

Устроить свою личную жизнь. Выйти замуж или жениться, если влюбиться прямо здесь, в родном Нижнем Новгороде. Городу на редкость повезло с жеребьевкой и у нас будут все: сдержанные европейцы и горячие аргентинцы, молодые и в возрасте, продвинутые и консервативные. Разве же это не прекрасно?;)