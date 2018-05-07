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В Самаре установят 12 скульптур на футбольную тематику
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В Самаре установят 12 скульптур на футбольную тематику 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Самарская газета
Особое внимание на совещании уделили реализации программы «Цветущая Самара». Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, в 2018 г. планируется высадить однолетние и многолетние цветы, установить конструкции для мобильного вертикального озеленения, вазоны и топиарные фигуры.
"Благодаря увеличению финансирования, в этом году мы планируем высадить на 20 процентов больше цветов, чем в прошлом, — рассказал Андрей Семенов. — Работы в этом направлении уже стартовали: цветники на гостевых и туристических маршрутах высажены на 75 процентов, к 9 мая мы завершим работы на этих участках и затем увеличим объем работ по другим улицам".
Количество вазонов и кашпо также возрастет: их станет на 18 процентов больше. Часть из них уже установлены в сквере Победы, в сквере Устинова, в сквере Героев 21-й Армии, возле музея "Самара космическая" и вдоль проезжей части по Волжскому проспекту.
В этом году число топиарных фигур увеличится до 60, что в два раза больше, чем в 2017 г.
"Департаментом приобретено 20 новых топиарных фигур: восемь скульптур «Самара в сердце» и 12 на футбольную тематику. Это скульптуры «Летящий мяч», «Мяч и волна», «Бутса с мячом» и «Матрешки», — рассказал руководитель департамента.
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