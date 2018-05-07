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Псковская область осталась регионом с пониженной устойчивостью в рейтинге от «Петербургской политики»
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Псковская область осталась регионом с пониженной устойчивостью в рейтинге от «Петербургской политики» 

Псковская губерния 1 час назад
По итогам апреля Псковская область осталась регионом с пониженной устойчивостью в рейтинге от фонда «Петербургская политика»: в блоке регионов с пониженной устойчивости Псковская область стала второй с 5,8 балла, уступив только Смоленской области. По итогам месяца эксперты увеличили коэффициент устойсивости региона на 0,1 балла. Среди основных событий в области эксперты отметили в основном новости, связанные с инвестициями и инфраструктурой: обсуждение врио губернатора Михаилом Ведерниковым и помощником президента РФ Игорем Левитиным вопроса развития транспортного комплекса Псковской области, решение инвестиционной комиссии обладминистрации о предоставлении государственной поддержки 4 инвесторам — Великолукскому свиноводческому комплексу, ООО «Техносвар КС», ОАО «Псковский хлебокомбинат» и ООО «КриомашГаз», встреча Ведерникова с представителями Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Псковский фермер» по вопросам развития малых форм хозяйствования и мер поддержки аграриев и другие события. Среди негативных событий — возбуждение уголовного дела о превышении полномочий в отношении начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Алексея Захарова и направление работников завода «Псковэлектросвар» в вынужденные отпуска из-за простоя предприятия. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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