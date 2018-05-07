Курянки присвоили чужой гаджет в спортивном магазине

Девушки выбирали обувь, но ушли из торгового зала с мобильным телефоном

Сейчас предприимчивых девушек разыскивают полицейские. Потерпевшая увлеклась выбором товаров и оставила свой телефон на прилавке. Проходившие мимо девушки это заметили. Вместо того, чтобы сообщить об этом потерпевшей, они присвоили гаджет и покинули магазин.