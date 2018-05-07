Курянки присвоили чужой гаджет в спортивном магазине 

Девушки выбирали обувь, но ушли из торгового зала с мобильным телефоном
Сейчас предприимчивых девушек разыскивают полицейские. Потерпевшая увлеклась выбором товаров и оставила свой телефон на прилавке. Проходившие мимо девушки это заметили. Вместо того, чтобы сообщить об этом потерпевшей, они присвоили гаджет и покинули магазин.
— Предполагаемые злоумышленницы попали в объектив камер видеонаблюдения. Все, кому известна личность девушек, могут сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 70-22-06 круглосуточно и конфиденциально, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.