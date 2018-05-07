Ещё
Курянки присвоили чужой гаджет в спортивном магазине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курянки присвоили чужой гаджет в спортивном магазине 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Девушки выбирали обувь, но ушли из торгового зала с мобильным телефоном
Сейчас предприимчивых девушек разыскивают полицейские. Потерпевшая увлеклась выбором товаров и оставила свой телефон на прилавке. Проходившие мимо девушки это заметили. Вместо того, чтобы сообщить об этом потерпевшей, они присвоили гаджет и покинули магазин.
— Предполагаемые злоумышленницы попали в объектив камер видеонаблюдения. Все, кому известна личность девушек, могут сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 70-22-06 круглосуточно и конфиденциально, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.
Курские известия: последние новости
В центре Курска продают бар и не построенную гостиницу Куряне стали победителями конкурса «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую» В Курской области выдали 5,5 тысяч электронных больничных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера590
В Ставрополе прогремел взрыв9
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели348
Гости инаугурации и новый лимузин Путина771
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн72
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение