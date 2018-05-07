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Вешняковцы-льготники получают помощь
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Вешняковцы-льготники получают помощь 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Каждую неделю в ходе заседания межведомственной комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям района Вешняки изучаются предложения по улучшению положения малообеспеченных жителей района. Об этом сообщил глава управы Сергей Махов.
Комиссия также занимается вопросами рассмотрения жилищно-бытовых условий, в которых живут малообеспеченные вешняковцы, и необходимости оказания им материальной и иного рода помощи.
Глава управы привел данные, что за прошлый год в рамках реализации программы по социально-экономическому развитию района управой была оказана материальная помощь 156 жителям Вешняков льготной категории. В качестве причин для оказания помощи указывались расходы на медицинские услуги, приобретение дорогих лекарственных средств, покупка товаров первой необходимости и длительного пользования, чрезвычайные обстоятельства, затраты на ремонтные работы в квартире и др.
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