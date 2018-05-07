Жителей района приглашают на творческий вечер

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына приглашает жителей района на литературно-музыкальный вечер «Весенний ветер Победы». Мероприятие состоится 11 мая.

Все желающие познакомятся со стихами Булата Окуджавы , Инны Кашежевой, Давида Самойлова и других известных авторов. Кроме того, вниманию гостей представят композиции на основе стихов военного времени, проинформировали на сайте библиотеки.

Творческий вечер начнется в 18:00 и пройдет в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, расположенного по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2. Вход бесплатный. Прийти смогут все желающие.