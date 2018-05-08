Зоны отдыха у воды в Лосинке подготовят к летнему сезону

Две зоны отдыха у воды в черте Лосиноостровского района подготовят к летнему сезону; он откроется в первый день лета, 1 июня. Как сообщили в префектуре округа, они находятся возле прудов Джамгаровский и «Торфянка»; всего в СВАО таких зон будет 11.

— Перед началом летнего сезона все зоны отдыха в СВАО будут приведены в порядок: у прудов обследуют и почистят дно, а также береговую линию. На берегу установят информационные щиты с телефонами экстренных служб, — отметили в префектуре.

Там добавили, что ни в одном из указанных прудов купаться нельзя. Также запрещено устраивать на берегу пикники с разведением костра. Кстати, Джамгаровский парк в дни майских праздников стал «лидером» мест в черте СВАО, где чаще всего фиксировались факты незаконного разведения костров и жарки шашлыков. За каждое правонарушение составлен протокол об административной ответственности; штраф составляет до четырех тысяч рублей. (иб)