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Юные артисты из Коптева выступили перед ветеранами
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Юные артисты из Коптева выступили перед ветеранами 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В школе № 1576 на Большой Академической прошла встреча с ветеранами района Коптево. Почетных гостей пригласили на концерт ко Дню Победы — на сцену вышли ученики начальных, средних и старших классов.
«Встреча началась с яркого танца «Катюша», затем ребята показали замечательный концертный номер, который очень понравился гостям. На концерте прозвучали всеми любимые песни «Журавли», «Нежность», «Смуглянка», «Майский вальс», «Родина», «О той весне», стихотворения о войне и Победе, инструментальные пьесы», — говорится на официальном сайте школы № 1576.
По окончании концерта участники и гости сфотографировались на память, а затем состоялось праздничное чаепитие, во время которого ветераны рассказали школьникам о своем детстве. (жм)
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